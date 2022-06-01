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В ОПЕК вважають, що здатність рф видобувати паливо підірвана

В ОПЕК вважають, що здатність рф видобувати паливо підірвана

Члени Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) вивчають можливість призупинення участі росії в угоді з видобутку через введені санкції ЄС та ембарго. Вони вважають, що здатність рф видобувати паливо підірвана і цього року може скоротитися на вісім відсотків.

Принагідно повідомлю, що, за даними мінфіну рф, ціна нафти Urals у період із середини квітня по середину травня становила в середньому 73,24 долара за барель. Це майже на 32% нижче, ніж у середньому за ф'ючерсами на нафту марки Brent за той же період.

Експерти стверджують, що вже восени росіянам нічого не залишиться, як продавати нафту практично за ціною собівартості. За що боролись...

Источник: https://t.me/Sharpreview/14386

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