В Петербурге на песочницу без песка потратили 350 тысяч рублей

На детской площадке в центре Петербурга установили песочницу за 353 тысячи рублей, но песка в ней нет.

Как сообщает «Российская газета», детская площадка находится на углу 6-й Советской и Дегтярной улиц. В прошлом году администрация города потратила почти пять миллионов рублей на оборудование игрового комплекса. В него, кроме горок, качелей, качалки с пружиной и урны, входила песочница за 353 тысячи рублей.

Детские аттракционы установили летом 2018 года, но песка в песочницу пока не завезли. Общественники из группы «Центральный район за комфортную среду обитания» пожаловались в прокуратуру.

РГ подчёркивает, что цены на песочницы в Петербурге начинаются от десяти тысяч рублей.

Источник: breakingmad.me

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