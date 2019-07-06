В пользу Нафтогаза: британский суд заморозил миллионные дивиденды для Газпрома
Британский суд принял решение заморозить выплату 145 млн. долларов дивидендов дочерней компании Газпрома Nord stream, которая эксплуатирует газопровод «Северный поток».
Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз».
«Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в пределах иска Нафтогаза обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда», — отмечается в сообщении.
Кроме того, суд обязал Газпром получать согласие Нафтогаза на выплату дивидендов Nord stream.
Данное решение было принято в рамках выполнения приговора Стокгольмского арбитража.
Источник: sprotyv.info