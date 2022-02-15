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В Приват24 произошел сбой

В Приват24 произошел сбой

В работе Приват24 сегодня, 15 февраля, во второй половине дня произошел сбой. При попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе банка рассказали, что уточнят информацию, когда будут выяснены причины.

Кроме того, пользователи другого государственного банка, Ощадбанка, также сообщают о проблемах: не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, есть проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения Ощад 24/7.

Вместе с тем, пресс-служба киберполиции заявила, что сегодня, 15 февраля, клиентам одного из государственных банков стали поступать сообщения о технической неисправности банкоматов.

«Сотрудниками киберполиции проанализировано содержание смс-сообщений и установлено, что они не носят фишинговый характер, а являются элементом информационной атаки и не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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