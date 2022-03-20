В Приват24 тимчасово недоступні платежі для фізосіб

Продовжуються регламентні роботи з Приват24: на жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж планувалося на початку робіт, повідомляється на офіційній сторінці банку в Facebook. Платежі для фізичних осіб можуть бути тимчасово недоступні.

«ІТ-команда ПриватБанку другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин.

Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24.

Перепрошуємо за незручності і просимо поставитись до цього з розумінням», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости