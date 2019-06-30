В Приватбанке сообщили о новом рекорде для Украины

В июне Приватбанк зафиксировал новый национальный рекорд #cashless. Об этом говорится в сообщении банка.

По данным статистики банка, рекордное за всю историю работы сети POS-терминалов банка количество ежедневных оплат покупок картами и смартфонами было зафиксировано 14 июня 2019 года — 4 миллиона.

Как сообщили в банке, с начала года сеть POS-терминалов Приватбанка увеличилась на 15% до 190 тыс. штук. Прежде всего выросла доля малых и средних торговых точек, на которые приходится более 150 000 работающих POS-терминалов.

В среднем каждый день в сети #cashless Приватбанка банковскими картами и смартфонами оплачивается 3 миллиона покупок.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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