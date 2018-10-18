В Раде в первом чтении приняли бюджет на следующий год

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Государственном бюджете на 2019 год.

Об этом сообщает Укринформ.

За принятие соответствующего законопроекта №9000 проголосовало 240 депутатов. Необходимый минимум - 226 нардепов. Согласно документу, прогноз доходов сводного бюджета на 2019 определен с учетом текущего исполнения бюджета, изменений в налоговое и бюджетное законодательство, и составляет 1 292, 7 миллиардов гривен. Прогнозная сумма доходов общего фонда сводного бюджета на 2019 составляет 1 175,0 млрд гривен. И это на 11, 4% больше, чем по утвержденными показателям за прошлый год. В том числе по общему фонду на 110, 3 миллиардов и по специальному фонду на 20, 2 млрд. гривен.

Финансирования общего фонда государственного бюджета в 2019 году планируется за счет государственных внутренних и внешних заимствований.

Объем государственных заимствований на 2019 прогнозируется в сумме 324 764, 3 миллиона гривен, что на 109 802,9 млн. грн больше плана на прошлый год. Внешние заимствования в 2019 году составят 37,8 процента от общего объема поступлений, а внутренние - 62,2 процента.

Обслуживание внутреннего государственного долга составит в 2019 году 88 980,3 миллиона гривен, а обслуживание внешнего государственного долга - 56 440,0 млн гривен. Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2019 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 417 452, 4 миллиона гривен.

Что касается прожиточного минимума на одного украинца в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

Также постановлением поручено правительству подготовить проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами ВР Украины и подать его на рассмотрение Верховной Рады в двухнедельный срок со дня вступления в силу этого постановления.

Агентство Телевидения Новости