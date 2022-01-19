Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:24
Просмотров: 105

В РФ испарилось 750 миллиардов после переброски российской армии к Донбассу

В РФ испарилось 750 миллиардов после переброски российской армии к Донбассу

Сильнейший с весны 2020 года обвал российского фондового рынка начал больно бить по Фонду национального благосостояния, который более чем на треть вложен в рублевые активы.

По итогам декабря размер ФНБ, где с 2017 года складируются доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель, сократился на 320,9 млрд рублей, сообщил Минфин во вторник.

Реальные расходы из фонда, в том числе на инфраструктурные проекты, составили лишь 0,3 млрд рублей. Эти деньги ушли на покупку вагонов для Московского метро и строительство аэропорта в Саратове.

Почти весь финансовый минус ФНБ обеспечило резкое падение акций Сбербанка, которые были приобретены у ЦБ в 2020 году.

В результате биржевых распродаж на фоне сообщений о переброске российской армии к границе с Украиной стоимость контрольного пакета крупнейшего госбанка страны сжалась с 3,568 до 3,312 трлн рублей. Еще 1 млрд рублей Минфин потерял на бумагах «Аэрофлота», которые были куплены в рамках операции спасения национального перевозчика от кризиса пандемии.

Таким образом, только за декабрь ФНБ понес 257 млрд рублей убытка на падении российского рынка, а в январе эти потери увеличились вместе с крушением фондовых индексов до минимумов почти за год.

После провала переговоров с НАТО и США и усиления воинственной риторики Кремля с начала января Сбер подешевел на МосБирже еще на 14,8% и на 14.40 мск вторника торгуется по 248,62 рубля за акцию. Днем ранее котировки опускались до 247 рублей — минимума с ноября-2020.

Таким образом, стоимость госпакета упала до 2,824 трлн рублей, обеспечив ФНБ еще 487 млрд рублей убытка. Акции «Аэрофлота» снизились на 4,3%, что уменьшило стоимость вложений Минфина с 49,1 до 47,1 млрд рублей.

Накопленным итогом за декабрь и 18 дней января ФНБ потерял 746 млрд рублей на вложениях в стремительно дешевеющие госкомпании.

В результате фонд, который изначально задумывавался как механизм стабилизации пенсионной системы, а затем стал «кубышкой» на черный день, превратился в «решето», в которое государство заливает сотни миллиардов рублей, но не может наполнить.

Убытки фонда от обвала рынка практически превысило сумму, которую правительство направило на его пополнение за тот же период — 505 млрд рублей в декабре и 109,8 млрд рублей за период с 14 января.

Общий размер ФНБ, согласно отчету Минфина, на начало года составлял 13,565 трлн рублей. Ликвидная часть фонда — то есть еще не потраченные деньги, размещенные на валютных счетах в ЦБ, была равна 8,433 трлн рублей, или 113,25 млрд долларов.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Гривня падає через "психологічний чинник" – НБУ
Сегодня 07:33    86
NYT пише, що дипломатів РФ почали вивозити з України: Москва заперечує
Сегодня 06:07    159
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    177
Велика Британія надає Україні протитанкове озброєння
18.01.2022 11:22    280
Лукашенко анонсував спільні військові навчання Білорусі та Росії
18.01.2022 10:14    224
В Кремле заявили, что для обсуждения отношений с Украиной США не нужны
18.01.2022 10:03    294
Газовый шантаж: Кремль поставил ультиматум по поставкам газа в Европу
18.01.2022 09:28    371
После провала российского процессора «Эльбрус» Москва решила притормозить с импортозамещением
18.01.2022 08:12    290
Пандемія витіснила 160 мільйонів людей у бідність, а мільярдери подвоїли статки
18.01.2022 07:45    248
Россия пугает мир размещением ядерного оружия возле границ США, — Ино СМИ
18.01.2022 07:27    220
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 