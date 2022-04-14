Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 246

В рф здивувалася, що не виготовляють цвяхи

В рф здивувалася, що не виготовляють цвяхи

Спікер Совєта Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що для неї став відкриттям той факт, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на виробництво металу в країні.

Про це повідомляє "Комерсант".

Спікер верхньої палати парламенту запропонувала дати відповідне доручення малому та середньому бізнесу.

"Для мене, наприклад, було якимось відкриттям – у нас цвяхи імпортні, не називатиму країну, звідки йде імпорт, – здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу", – сказала Матвієнко.

У 2020 році імпортні цвяхи в Росію завозили два головні постачальники – Білорусь та Китай. Вони постачали до країни по 84,3% та 10,7% від загального обсягу імпорту. Ще 2,1% імпорту цвяхів припадало на продукцію із Фінляндії, частка інших держав становила приблизно 2,9%.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава Мінфіну про соцвиплати: Жодних підстав вважати, що будуть затримки, немає
Сегодня 13:08    157
МЗС: Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть українських дітей
Сегодня 12:55    151
російський загарбник вихваляється, як танком переїхав легковик під Києвом
Сегодня 12:42    167
Бомбив Чернігів: українські захисники показали, як «приземлили» російський СУ-34
Сегодня 12:30    206
Новое старое кремлевское чучело
Сегодня 12:20    263
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.04
Сегодня 11:58    144
На четвер погодили дев'ять гуманітарних коридорів
Сегодня 10:00    162
Міністерство оборони США у себе в Twitter представило новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн
Сегодня 09:38    139
14 апреля из Харькова отправятся три эвакуационных рейса
Сегодня 09:27    200
Рятувальники розповіли про ситуацію у Харківській області на 14 квітня
Сегодня 09:11    242
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 