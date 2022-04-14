В рф здивувалася, що не виготовляють цвяхи

Спікер Совєта Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що для неї став відкриттям той факт, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на виробництво металу в країні.

Про це повідомляє "Комерсант".

Спікер верхньої палати парламенту запропонувала дати відповідне доручення малому та середньому бізнесу.

"Для мене, наприклад, було якимось відкриттям – у нас цвяхи імпортні, не називатиму країну, звідки йде імпорт, – здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу", – сказала Матвієнко.

У 2020 році імпортні цвяхи в Росію завозили два головні постачальники – Білорусь та Китай. Вони постачали до країни по 84,3% та 10,7% від загального обсягу імпорту. Ще 2,1% імпорту цвяхів припадало на продукцію із Фінляндії, частка інших держав становила приблизно 2,9%.

Источник: epravda.com.ua

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