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В Рязани комиссия по слушаниям одобрила строительство «Пятёрочки» рядом с кладбищем

В Рязани комиссия по слушаниям одобрила строительство «Пятёрочки» рядом с кладбищем

Городская комиссия по слушаниям в Рязани рекомендовала главе города выдать разрешение на строительство супермаркета «Пятерочка» рядом с Лазаревским кладбищем, сообщает Rzn.info.

Супермаркет появится на улице Ленинского комсомола рядом с многоэтажными домами. Сейчас там находится продуктовый магазин и гаражи.

Окончательное решение должна принять мэрия Рязани.

В 2016 году власти Казани разрешили построить рядом с кладбищем спортивный трамплин. В том же году в Москве «Пятёрочка» добилась возбуждения дела против своих конкурентов – владельцев магазинов «Троечка». ФАС признала, что «Троечка» скопировала элементы фирменного стиля «Пятёрочки».

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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