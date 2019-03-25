В «РК-Активе» «Роскосмоса» оказался только пассив

В дочерней структуре госкорпорации не выявлено никакой работы за два года — одни долги

Как стало известно “Ъ”, одна из дочерних структур «Роскосмоса» — «РК-Актив» — оказалась в центре крупного скандала. Проверка, проведенная прокурорами по результатам внутреннего аудита, показала, что компания, которая должна была стать центром компетенций по управлению непрофильными активами организаций, входящих в «Роскосмос», де-факто оказалась пустышкой.

По сведениям “Ъ”, с момента основания в 2016 году она не заключила ни одного договора, но потратила на свою деятельность, в основном зарплаты руководителей, более 73 млн руб., которые в виде займов ей выдала госкорпорация. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По материалам: kommersant.ru

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