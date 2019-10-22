Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 68

В России стремительно сокращаются доходы от экспорта нефти и газа

В России стремительно сокращаются доходы от экспорта нефти и газа

Падение доходов от экспорта нефти и газа в России превысило 10 млрд долларов.

Российский бюджет, сшитый за счет доходов с экспорта нефти и газа, продолжает расходиться по швам, из-за небывалого падения доходности сырьевой составляющей российского экспорта.

Так, подводя итоги III-го квартала, российские эксперты снова столкнулись с уже становящимся трендом падением доходности от продажи нефти и газа. В частности, полученный за III-й квартал показатель в $55,7 млрд на $2,9 млрд меньше результата за II-й квартал. В свою очередь, накопленное падение доходов с начала года уже составило $7,5 млрд.

В свою очередь, по сравнению с предыдущим годом за аналогичный период разница доходности уже составляет $11,8 млрд или 18%. При сохранении такой тенденции к концу года падение доходности от экспорта нефти и газа превысит 20%.

На сегодняшний день, российский экспорт нефтепродуктов уже сократился на 25%, недонеся в казну $5,2 млрд, а падение цен на нефть добавило убытков на $3 млрд.

Но, это, как говорится, только начало. Ведь в перспективе, сжатие рынка для России будет происходить не только за счет падения цен на нефть и роста конкуренции, например со стороны США. Её уход с традиционного плацдарма будет вызван и невозможностью поддержания стабильной добычи и экспорта, ввиду истощения месторождений.

А потому, эпоха кормящих россиюшку нефти-матушки и газа-батюшки уходит всё дальше в небытие. И не за горами тот переломный год, когда Россия сама же начнет импортировать нефть и газ.

Переиграли!

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кувейт и Саудовская Аравия готовят полную замену Венесуэле
Сегодня 10:08    21
Дети сидят на бутылках из-за нехватки стульев в новосибирской школе
Сегодня 07:45    161
Харків'яни по-новому платитимуть за газ: За збільшений тариф обіцяють "безкоштовні" лічильники
Сегодня 06:12    396
Власти РФ нашли необычный источник роста доходов населения
21.10.2019 08:44    333
Логично. На российском заводе отменили проверки на трезвость по просьбам трудящихся
21.10.2019 08:07    200
Маневри російської армії та загрози відстежуються із космосу – Пристайко
20.10.2019 10:32    147
Жители Калуги предлагают переименовать улицу Никитина в улицу Никитина
20.10.2019 08:16    220
Россия нанесла новые мощные авиаудары в Сирии
20.10.2019 06:32    190
Курилы наши: РФ взбесило предложение губернатора Токио об Олимпиаде-2020
19.10.2019 11:04    304
Русские вымирают рекордными темпами. Убыль населения ускорилась на 30%
19.10.2019 09:26    214
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 