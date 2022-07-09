В "Сбєрбанкє" рф почали "виколупувати" чіпи з неактивованих карток

Глава відділу кібербезпеки "Сбєра" назвала процес вилучення чіпів зі старих, але не активованих раніше карток "реімплантацією". карток і вставляти їх у нові. Про це розповіла виконавчий директор, голова відділу кібербезпеки "Сбєра" Ольга Маклашина під час конференції Paymentsecurity. Її слова привело Агентство економічної інформації ПРАЙМ.

Маклашина назвала таке рішення "близьким до геніального", а пересадку чіпів зі старих карток у нові - "реімплантацією". Процес виглядає так: інкасатори привозять чіпи до центрів емісії, фахівці повністю видаляють дані, а потім відвозять чіпи виробнику банківських карток. Ті вставляють їх у нові картки, уточнила Ольга Маклашина.

За даними банку, щомісяця накопичується близько 375 тисяч неактивованих карток. Механізм, як очікується, дозволить Сбєрбанку заощадити 1 млрд рублів (15,6 млн євро) цього року.

Раніше російські кредитно-фінансові інститути Сбєрбанк, Россільгоспбанк та Московський кредитний банк були відключені від найбільшої системи міжнародних платежів SWIFT. Цей захід, вжитий у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну, почав діяти 14 червня.

На початку квітня США ввели новий санкційний пакет через злочини, в тому числі вбивства мирних жителів, в українському місті Буча, в яких звинувачують військових РФ. Під штрафні заходи підпали серед інших Сбєрбанк та Альфа-банк, а також правляча російська еліта.

Источник: internetua.com

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