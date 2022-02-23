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В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме, – НБУ
При введении чрезвычайного положения в Украине банковская система будет работать в обычном режиме.
Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.
«Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме», – говорится в нем.
НБУ уверяет, что имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.
Решение о введении чрезвычайного положения по всей стране, кроме Луганской и Донецкой областей, Верховная Рада будет принимать сегодня вечером, с 17-00.
Источник: Левый Берег
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