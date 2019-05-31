В Іспанії перекури і кава-брейки будуть відніматися із зарплати

Уряд Іспанії планує ввести нову систему обліку робочих годин в країні. Передбачається, що всі перерви, які працівник проводить поза офісом, будуть враховуватися і відніматися із зарплати. Це торкнеться всіх перерв, в тому числі обіднього, передає «Євро-пульс».

На думку уряду, цей захід компенсує норму, що набрала чинності 13 травня, згідно з якою роботодавці зобов’язані оплачувати всю роботу своїх співробітників в неурочний час. За даними уряду, іспанці в середньому проводять 2 години робочого часу на різноманітних перервах. Наприклад, близько 11 ранку багато іспанців відправляються в кафе на чашку кави, а ще через кілька годин йдуть на обід.

Уряд ще обговорюватиме цю пропозицію віднімати всі перерви із зарплати найманих працівників із зацікавленими сторонами: профспілками та представниками бізнесу.

Схожі ідеї обговорюються і в інших європейських країнах – але як правило, вони пов’язані з курінням. Наприклад, згідно з опитуванням 2017 року, 44% данців вважають, що перекури повинні відніматися із зарплати курців. А в Польщі підрахували, що польські компанії втрачають через курців більше 7 мільйонів євро щодня.

Источник: aspekty.net

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