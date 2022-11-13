В Іспанії продають село за ціною однокімнатної квартири

На північному заході Іспанії, неподалік португальського кордону в провінції Самора, виставлено на продаж село Сальто-де-Кастро. За неї просять 260 тисяч євро.

Як повідомляє BBC, село знаходиться за три години їзди на машині від Мадрида, воно складається з 44 будинків, готелю, церкви, школи. Тут також є муніципальний басейн і військова казарма, де раніше розміщувалася цивільна гвардія.

Виявилося, що Сальто-де-Кастро вже покинуто близько 30 років. Останній власник купив її на початку 2000-х років, маючи намір розвинути тут туризм, проте через кризу в єврозоні так і не зміг цього зробити. Нині йому вже 80 років, він мешкає у місті і йому важко втілити проєкт у життя.

"У власника була мрія побудувати тут готель, але все було відкладено. Він все ще мріє, щоб цей проєкт здійснився", - розповів представник власника Ронні Родрігес.

Варто наголосити, що оголошення викликало інтерес на ринку нерухомості, за тиждень його переглянули близько 50 тисяч разів. Варто зазначити, що за 260 тисяч євро в Мадриді чи Барселоні можна купити однокімнатну квартиру, щоправда, з досить непоганим метражем.

Джерело: nerukhomi.ua

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