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В Іспанії відмінили податок на електроенергію, вироблену домашніми сонячними станціями до 10 кВт

В Іспанії відмінили податок на електроенергію, вироблену домашніми сонячними станціями до 10 кВт

«Сонячним податком» обкладалася електрика, що виробляється малими сонячним електростанціями потужністю від 10 кВт, в тому числі та його частина, яка йшла на власне споживання.

Крім того, за чинним з 2015 року законодавством та частина сонячної електрики, що не споживалася, а передавалася в мережу, не оплачувалася.

Основний фокус нової постанови іспанської ради міністрів спрямований на стимулювання власного споживання.

Нові правила включають в себе спрощені процедури реєстрації сонячних електростанцій потужністю до 100 кВт; надання прав на власне споживання в рамках комунальних проектів; і скасування всіх податків і зборів на власне споживання сонячної електроенергії.

Високі ціни на електроенергію в поєднанні зі сприятливими природними умовами і дешевим обладнанням роблять власне споживання своєї сонячної енергії в Іспанії економічно привабливим.

Що стосується продажу електроенергії в мережу, то домогосподарства і малий бізнес отримуватимуть за продану електроенергію ціну, еквівалентну оптовій. Сьогодні це приблизно 5 євроцентів за кіловат-годину при тому, що ціни на електрику для домогосподарств - близько 21 цента / кВт * год. У той же час в сонячній країні зазначені фінансові умови навряд чи стануть перешкодою для розвитку малої сонячної генерації.

Сьогодні в Іспанії встановлено близько 5 ГВт сонячних електростанцій, майже в п'ять разів менше, ніж вітрових. Однак в сонячному сегменті енергетики відзначається певне пожвавлення. Велика кількість проектів оптової генерації реалізується без субсидій.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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