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В США построят экологически чистую биткоин ферму

В США построят экологически чистую биткоин ферму

В Калифорнии разрабатывают проект крипто-фермы, который принадлежит компании Plouton Mining. Работоспособность фермы будет обеспечена солнечной энергией.

Сообщается, что это будет крупнейшая в Северной Америке ферма для добычи биткоина. Расположится она в западной части пустыни Мохаве, что в штате Калифорния, ведь именно там ежегодно фиксируется самый большой обьем солнечного света в регионе.

Plouton Mining планирует разместить солнечные батареи на 49 арках, которые, согласно предварительным подсчетам, будут вырабатывать около 10-13 мегаватт в день, работая порядка 12-ти часов. В компании подчеркнули, что западная Мохава получает солнечный свет в течение 70% всего года.

Компания заявила, что будет готова даже к неблагоприятным погодным условиям и на случай перебоев уже собирается подписать контракты с местными компаниями поставщиками энергии, чтобы обеспечить стабильную работу фермы.

Такая крипто-ферма весьма поправит репутацию криптовалют, так как уже долгое время добыча криптовалют подвергается критике из-за наносимого им ущерба окружающей среде. Стоит отметить, что согласно последним исследованиям уже более 70% разработчиков используют возобновляемую энергию и эта цифра продолжает стремительно возрастать.

Источник: elektrovesti.net

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