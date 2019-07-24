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В Стамбуле изъяли более 270 млн фальшивых долларов

В Стамбуле изъяли более 270 млн фальшивых долларов

В турецком Стамбуле правоохранители изъяли 271 млн 150 тысяч фальшивых долларов.

Как сообщает DHA, спецоперация проходила в одном из помещений типографии.

Полицейские обнаружили секретные двери за электронной панелью.

В тайной комнате печатались и лежали пачками фальшивые деньги номиналом 50 и 100 долларов.

По данным полиции, эта сумма является рекордной за все время работы.

По факту изготовления фальшивых долларов задержали шесть человек.

Агентство Телевидения Новости

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