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В Таджикистане заработал харьковский гидрогенератор

В Таджикистане заработал харьковский гидрогенератор

В Таджикистане состоялся запуск гидроагрегата ст. №5 Рогунской ГЭС, в строительстве которой участвует ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков). Об этом сообщили на предприятии.

Номинальная мощность гидрогенератора ст. №5 – 400 МВт. После набора проектной высоты водохранилища и реконструкции гидроагрегата она составит 630 МВт. Инженеры "Электротяжмаша" провели технический надзор за сборкой гидрогенератора и выполнили пуско-наладочные работы при его вводе в эксплуатацию.

С момента возобновления строительства Рогунской ГЭС "Электротяжмаш" принимает в нем активное участие. Специалисты завода спроектировали, изготовили, смонтировали и запустили в эксплуатацию уже два гидрогенератора станции" - сказал и. о. директора завода Дмитрий Костюк.

Напомним, в ноябре 2018 года был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат — ст. №6. Всего проектом станции запланирована установка шести гидроагрегатов суммарной мощностью 3600 МВт, после чего Рогунская ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центрально-Азиатском регионе.

Источник: sq.com.ua

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