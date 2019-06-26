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В Тихий океан повторно запустили "пастку для пластику"

В Тихий океан повторно запустили пастку для пластику

У Тихий океан вдруге запустили плаваючу пастку для сміття з поверхні океану. Пристрій повинен виловити 1,8 трильйона одиниць пластикового сміття, не пошкодивши підводному життю, оскільки не занурюється глибоко, а збирає сміття лише з водної поверхні.

Очікується, що пристрій буде виловлювати пластикові відходи між Каліфорнією та Гаваями. Воно являє собою П-подібну конструкцію завдовжки в 600 метрів.

Глибина очищення - всього три метри. У минулому році конструкція була пошкоджена, оскільки не витримала постійного тиску хвиль і вітру. Тоді на її ремонт треба було чотири місяці.

Творець проекту по очищенню океану Боян Слет в своєму Twitter-акаунті зазначив, що сподівається на відсутність у природи сюрпризів в цей раз.

«У будь-якому випадку, ми сподіваємося багато чому навчитися з цієї кампанії», написав він.

Источник: texty.org.ua

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Темы: экология

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