В Верховной Раде говорят, что принимали поправку об отмене НДС на оборудование «зеленой» энергетики

Скандальная поправка, которая позволила бы импортерам оборудования для ВИЭ сэкономить на налогах до 2020 года, не прошла голосования, говорится на сайте парламента.

Новость на сайте Верховной Рады опубликовали в ответ на материал журналистов. Отмечается, что поправку об отмене НДС для импортеров оборудования возобновляемой энергетики на самом деле не поддержали.

"17.07.2018 на сайте одного из интернет-изданий вышла новость "Сайт Верховной Рады утверждает, что поправку о "3 миллиардах для Ахметова" таки приняли". Авторы материала ссылаются на новость, которую опубликовали 03.07.2018 года на официальном сайте Верховной Рады, где указана информация о фактическом учете поправки № 8 к законопроекту №8295.

Обращаем внимание СМИ, что указанная информация не соответствует действительности, поскольку во время голосования о подтверждении эта правка была поддержана Верховной Радой Украины".

Об изменениях в Налоговый кодекс, касательно поставок оборудования для объектов ВИЭ, не сообщается.

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Ранее сообщалось, что на сайте Верховной Рады было заявлено о принятии поправки об отмене НДС для импортеров "зеленой" энергетики. Поправка действовала бы лишь до 2020 года, то есть ею могли воспользоваться только те участники рынка, которые уже получили землю для реализации проектов и имеют договоренности с поставщиками. Холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова, который планирует вложить в строительство «зеленых» электростанций 445 млн евро в 2018 году и 285 млн евро в 2019 году, мог бы сэкономить 3 млрд грн на налогах.

Источник: elektrovesti.net

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