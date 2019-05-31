В Украине делают около 200 самолетов в год. Почему об этом никто не знает?

В Украине выпускают самолеты, которые летают по всему миру - от Австралии до Чили. И это не Антонов. Похоже, в стране возрождается рынок авиастроения. Журналисты biz.liga.net разбирались в этом вопросе.

За пять лет украинский авиагигант Антонов не выпустил ни одного серийного самолета. За это время в Украине успела сформироваться новая отрасль - малого авиастроения. Украинские частные конструкторы и компании успешно проектируют, производят и продают почти две сотни ультралегких самолетов в год, которые летают по всему миру.

Своя ниша

Украинская компания Аэропракт 25 лет производит сверхлегкие двухместные самолеты, массой до 600 кг. Сегодня более тысячи машин летают по всему миру — от Австралии до Чили.

В начале 1990-х выходцы из концерна Антонов, конструкторы Юрий Яковлев и Олег Литовченко создали производство авиамашин фактически в гараже. Первый серийный самолет взлетел в небо в 1993 году. В 90-е компания "набивала руку", нарабатывала базу и выпуская по несколько самолетов в год.

Сейчас у Аэропракта производственная площадка в Киеве на 2000 м кв, аэродром Наливайковка и 80 сотрудников.

Расширить производство в конце 2000-х помог частный инвестор из ОАЭ, который взамен на долю в компании проинвестировал строительство дополнительного ангара и покупку оборудования. К тому времени компания выпускала 24 самолета в год и уже приносила прибыль.

В 2018 году Аэропракт выпустил рекордное в своей истории количество самолетов – 96 единиц, а годовой оборот приблизился к 5 млн евро. Объемы производства Аэропракта - это 5% от годового объема мирового рынка таких самолетов. Всего, за свою историю украинский производитель выпустил 1100 самолетов.

Что производят и с кем конкурируют?

Компания специализируется на производстве ультралегких двухместных высокопланов. В линейке две базовые модели: классические "ультралайты" А-22 и А-32, которые разделены на две подмодели с разным взлетным весом.

Самолеты оснащаются двигателями Rotax, заправляются обычным автомобильным бензином и могут пролетать расстояние в 1100 км со скоростью до 180 км/ч.

"Прежде всего делаем игрушки для удовольствия, которые применяются в основном на рынке развлечений. Помимо частных нужд, применяются в летных школах, соревнованиях, в сельском хозяйстве", - объясняет Яковлев.

В чем преимущество?

"Мы не зря сконцентрировались на двухместных самолетах – делаем то, что востребовано и покупается", - отметил Яковлев.

Для перехода в следующий класс - производство четырехместных, более мощных и производительных машин, нужны инвестиции на уровне нескольких миллионов евро, сложная процедура сертификации и технология.

В этом сегменте большая конкуренция, соответственно выше риски. Здесь лидируют признанные во всем мире гегемоны - американские Cirrus, Cesna и Piper. Поэтому в Украине четырехместные самолеты и бизнес-джеты пока серийно не выпускают.

Где летают украинские самолеты?

Лидер продаж – Австралия – там летает 220 самолетов Аэропракта. В Австралии их используют в основном для выпаса животных в прериях.

Около 50% самолетов компании продается в страны Евросоюза — частным лицам и в летные школы.

Европейские лидеры продаж – Испания, Франция. В Германии компания вторая по объемам продаж (20 самолетов) в своем классе после местного производителя.

Лидеры продаж в Латинской Америке – Бразилия, Чили, Аргентина.

По Европе самолеты доставляются фурами, через океан – кораблями.

С 2014 года компания не продает самолеты в Россию, на которую приходилось 15% всех продаж. "Экономическая война России против Украины началась еще в 2012 году. Майдан здесь не при чем – были целенаправленные действия против Украины еще до него", - говорит Яковлев.

В Украине такие самолеты тоже продаются плохо - в год 2-3 единицы. Один даже использовался в зоне АТО для обеспечения задач разведывательных подразделений.

Проблема в сложной процедуре сертификации. Кроме того, украинский сертификат не признается за рубежом, а емкости местного рынка недостаточно, чтобы окупить затраты на разработку и производство самолета. Еще одна сложность – отсутствие необходимой инфраструктуры, в первую очередь аэродромов.

Чтобы обойти сертификацию и продавать свои самолеты в Украине их предлагают клиентам в виде набора. Такие самолеты считаются аматорскими и называют экспериментальными. На них нельзя возить пассажиров и использовать в коммерческих целях, поэтому не требуется дополнительных разрешений. "По сути, это конструктор, который комплектуется после покупки", - говорит Яковлев.

В Европе сертификация проходит намного проще. В некоторых странах достаточно гарантий производителя, о том, что самолет надежный и безопасный.

"Например, для выхода на рынок Германии мы провели в польском авиационном институте исследования на вибрации в полете и непосредственно в Германии исследование на прочность и летные испытания. Таким образом стоимость сертификации сверхлегкого самолета обошлась в 20 000 евро", - говорит Яковлев.

Стоимость

В Европе самолеты Аэропракт продаются по цене от 50 000 евро. У зарубежных аналогов цена начинается от 100 000 евро.

Экспериментальные дешевле. Стоимость такого конструктора от украинского производителя Аэрос - без двигателя около 10 000 евро, с мотором и сборкой – около 30 000 евро.

Стоимость новых 4-8 местных самолетов Cirrus, Cesna и Piper стартует от 300 000 евро.

Как продаются самолеты?

У Аэропракта по всему миру несколько десятков представителей-дилеров. Как правило дилерами становятся клиенты, которые когда-то покупали самолеты для себя.

"Чтобы оставаться дилером условия очень простые - представитель должен продать оговоренное количество самолетов в своем регионе", - говорит Яковлев.

В этом году Аэропракт приступает к разработке низкоплана (самолет с низкорасположенным крылом) и запускает новые производственные мощности возле аэродрома - существующих недостаточно для текущих объемов.

"После начала войны в 2014 году мы остались практически без заказов. Зарубежные заказчики боялись потерять предоплату. И сейчас ситуация в связи со сменой власти и плохими новостями из Украины тоже вызывают опасения зарубежом. Это не прибавит нам заказов. Думаю, в этом году продадим меньше, чем в 2018-ом", - прогнозирует Яковлев.

Кто еще выпускает самолеты в Украине?

В Херсоне работает представительство немецкой компании Флайт Дизайн. Украинская компания обеспечивает сборку, а самолеты продаются по всему миру с шильдиком "Сделано в Германии".

До недавнего времени компания была лидером по производству лёгких двухместных спортивных самолётов во всем мире, выпуская около 200 самолетов в год. Сейчас, по словам Яковлева, Херсон выпускает 50-60 самолетов в год.

Компания Аэрос специализируется на парапланах, дельтапланах, мотодельтапланах и легких самолетах (в виде наборов). Производитель реализовал в прошлом году около 50 наборов и такое же количество остальной техники.

В Броварах с 2014 года разрабатывается 5-местный моноплан ЛА-50 ANG Patriot UA. Предприятие имеет проектно-конструкторское подразделение и аэродром. Компания пока не производит самолеты серийно, дорабатывая созданные прототипы и участвую в выставках.

Еще одна компания из Броваров Softex-Aero специализирующаяся на производстве вертолетов, разработала четырехместный легкомоторный самолет V-24, который может разгоняться до 250 км/ч. У компании уже есть сертификат типа и идет поиск потенциальных покупателей.

Перспектива

Лидер в классе ультралегких двухместных самолетов, в котором работают украинские авиаконструкторы – итальянская Tecnam, которая разрабатывает самолеты со второй половины 40-х годов ХХ века.

В 2018 году итальянцы выпустили 120 самолетов этого класса. На втором месте словенский Pipistrel, Аэропракт третий. Третий в мире.

"Украинские самолеты не самые быстрые и экономичные, но надежные и дешевле конкурентов, - рассказывает владелец компании Challenge Aero Сергей Никифоров – У Аэропракта самолеты разгоняются до 180 км/ч. Это тихоходы. На таких машинах хорошо учится, полетать вокруг аэропорта. Но с точки зрения выполнения полетов из точки А в Точку Б, на более серьезные расстояния, они не очень эффективны".

Тот же Pipistrel на аналогичных по характеристикам двигателях Rotax производит самолеты способные разгоняться до 250 км/ч, хотя цена у Аэропракт и Pipistrel соизмерима. "Но преимущества словенских самолетов достигается качеством планера при той же взлетной массе", - говорит Никифоров.

Поэтому украинские разработчики должны расширять продуктовую линейку и находить новые рынки, иначе выиграть конкуренцию будет сложно. Например, за счет развития направления беспилотных летательных средств, или электросамолетов.

Источник: elektrovesti.net

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