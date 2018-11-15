В Украине хотят вывести зарплаты «из тени»

14 ноября на своем заседании Кабинет министров поддержал законопроект, который усовершенствует систему общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Это должно повысить качество администрирования ЕСВ и дисциплину его уплаты.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Почему нужно менять работу ЕСВ?

«Инициированная правительством пенсионная реформа позволила существенно повысить пенсии, - отмечают в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина. - В октябре прошлого года благодаря осовремениванию средняя пенсия выросла на 29,7 %, минимальная пенсия в течение 2017 года – на 16,4 %. Однако размер пенсий остается низким. По состоянию на октябрь 2018 года средняя пенсия в Украине составляет 2577 гривень, минимальный размер – только 1452 гривни, который с декабря повысится до 1497 грн».

В следующем году пенсии продолжат расти, это потребует от Пенсионного фонда дополнительных ресурсов. Ресурс можно найти путем перекрытия схем уклонения от уплаты ЕСВ. Так, появится возможность увеличить собственные поступления Пенсионного фонда, что обеспечит рост пенсий и усилится защита работающего населения.

Основные схемы минимизации ЕСВ

Основных схем уклонения от уплаты ЕСВ в языковом объеме несколько: занижение реальной заработной платы; «уравниловка», когда квалифицированный и неквалифицированный труд оплачивается по документам одинаково; сокрытие реальной зарплаты руководства предприятия. А также Начисление большой зарплаты одному или нескольким лицам на предприятии с последующим распределением этих средств между другими сотрудниками «в конвертах».

Как будут перекрываться схемы

Изменения в законодательство предусматривают:

1. Увеличение максимальной величины базы начисления ЕСВ с 15 до 25 минимальных заработных плат (к сумме 104325 гривень). Таким образом будет восстановлена социальная справедливость. Ведь те, кто получают большие зарплаты, должны, соответственно, и платить ЕСВ должным образом. Одновременно, чтобы стимулировать легализацию доходов людей, предлагается установить регрессивную шкалу размера ЕСВ.

Размеры единого взноса с дохода, превышающего 25 размеров МЗП:

- 20 % – если база начисления составляет от 25 до 70 МЗП;

- 17 % – от 70 до 150 размеров МЗП;

- 15% – от 150 до 200 размеров МЗП;

- 10% – от 200 до 270 размеров МЗП;

- 5 % – если превышает 270 МЗП.

2. Законодательное закрепление требований применять на предприятиях по принципу дифференциации заработной платы в зависимости от сложности, квалификации, ответственности работы. Установка требования уплачивать ЕСВ руководителям предприятий из расчета двух минимальных заработных плат.

В результате новых механизмов взимания ЕСВ с высоких заработных плат и легализации зарплат дополнительные поступления в Пенсионный фонд составят почти 10 миллиардов гривен в год. Законодательные изменения предусматривают усиление ответственности за неуплату ЕСВ.

Чтобы улучшить систему администрирования, предлагается сконцентрировать основные полномочия в Пенсионном фонде, оставив в фискальной службе функцию сбора отчетности по уплате ЕСВ. Пенсионный фонд не только будет применять рискоориентированный мониторинг, контролировать начисление и удержание ЕСВ, а и помогать работодателям исправлять ошибки в начислении для восстановления прав застрахованных лиц.

«Мы должны ускорить процесс вывода зарплат «из тени». И это нужно не только для того, чтобы наполнять Пенсионный фонд и выплачивать пенсии сейчас. Это нужно тем людям, которые сейчас получают от своих работодателей официально минималку, а остальное - в «конвертах», подчеркивает Премьер-министр Владимир Гройсман. - Таким образом работодатели фактически обворовывают своих работников, потому что потом те же работники получают мизерные пенсии».

Агентство Телевидения Новости