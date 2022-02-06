В Украине изменятся правила гарантийного ремонта

Минэкономики подготовило новый порядок гарантийного ремонта или замены технически сложных бытовых товаров. Проект призван заменить порядок, действовавший в стране с 2002 года.

Новые правила гарантийного ремонта

Документ определяет отношения между производителями, продавцами, сервисными центрами и потребителями по поводу выполнения гарантийных обязательств. Взаимоотношения будут регулировать соответствующие договоры.

Производитель обязуется выполнить гарантийный ремонт товара, который производится для потребителя бесплатно, в случае заключения договора о гарантийном обслуживании.

В случае, если при монтаже товара продавцом или сервисным центром были замечены проблемы, которые нельзя устранить на месте, то покупатель может потребовать:

- замену товара на такой же или аналогичный из имеющихся у продавца;

- отправка товара на гарантийный ремонт;

- возврат средств, внесенных за этот товар.

Если диагностика показала, что неисправности товара нет, или она возникла не по вине продавца, то покупателю выдается соответствующий документ в письменной или электронной форме. Если покупатель не согласен с этим, то он может потребовать проведения экспертизы товара. Любая диагностика товара, гарантийный ремонт и замена товара для потребителя производится бесплатно.

Гарантийный срок и ремонт

Гарантийный срок на продукт начинает действовать со дня его передачи покупателю. Срок выполнения гарантийного ремонта составляет 14 дней с даты покупки или по договоренности сторон на другой срок.

Также покупатель будет получать компенсацию в размере 1% стоимости товара за каждый день задержки выполнения гарантийного ремонта. Если товар был испорчен по вине покупателя, то продавец имеет право отказать ему в бесплатном ремонте.

Источник: internetua.com

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