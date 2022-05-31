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В Украине изменились зарплаты: сколько можно заработать в мае

В Украине изменились зарплаты: сколько можно заработать в мае

В большинстве сфер в Украине зарплаты продолжают падать с начала военного положения.

Сферы, в которых в мае люди получают самые маленькие зарплаты, таковы:

● безопасность – в среднем 9 200 грн;

● туризм, гостиницы, рестораны – 9 500 грн;

● добыча сырья – 11 000 грн;

● инсталляция и сервис – 12 600 грн;

● банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.

Но есть и работники, которым с апреля по май зарплату наоборот увеличили.

Это касается таких сфер:

● автомобильный бизнес (средняя зарплата выросла с 11 000 грн в апреле до 14 500 грн в мае);

● производство и сельское хозяйство (с 13 300 грн до 16 600 грн);

● медицина и фармацевтика (с 14 900 грн до 18 200 грн);

● бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (с 17 500 грн до 19 800 грн);

● HR (с 15 000 грн до 29 700 грн);

● маркетинг, реклама и PR (с 26 600 грн до 30 800 грн).

Источник: https://t.me/vekha/40405

Новости портала «Весь Харьков»

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