В Украине изменились зарплаты: сколько можно заработать в мае
В большинстве сфер в Украине зарплаты продолжают падать с начала военного положения.
Сферы, в которых в мае люди получают самые маленькие зарплаты, таковы:
● безопасность – в среднем 9 200 грн;
● туризм, гостиницы, рестораны – 9 500 грн;
● добыча сырья – 11 000 грн;
● инсталляция и сервис – 12 600 грн;
● банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.
Но есть и работники, которым с апреля по май зарплату наоборот увеличили.
Это касается таких сфер:
● автомобильный бизнес (средняя зарплата выросла с 11 000 грн в апреле до 14 500 грн в мае);
● производство и сельское хозяйство (с 13 300 грн до 16 600 грн);
● медицина и фармацевтика (с 14 900 грн до 18 200 грн);
● бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (с 17 500 грн до 19 800 грн);
● HR (с 15 000 грн до 29 700 грн);
● маркетинг, реклама и PR (с 26 600 грн до 30 800 грн).
Источник: https://t.me/vekha/40405