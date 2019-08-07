В Украине могут ввести мораторий на новое строительство, если города не обновят генпланы

Правительство может ввести мораторий на новую застройку, если до конца 2020 года действующие генеральные планы населенных пунктов не будут обновлены в соответствии с принятыми новыми государственными строительными нормами по градостроительству

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе в интервью Украинскому радио.

Сейчас ни один из городов-миллионников в Украине не внес изменения в генеральные планы населенных пунктов согласно принятым новыми государственными строительными нормами по градостроительству - ГСН "Планировка и застройка территорий".

"Пока это никто не сделал, и это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить", - заявил Парцхаладзе.

"Если нет изменений в генплане, то, например, Киев все изменения может делать через Кабинет Министров. Стыдно будет выходить на Кабмин. Если мы берем город в регионах, если у него нет современного генерального плана в соответствии с нашими строительными нормами, тогда этот город должен выйти на областной уровень. Так мы хотим стимулировать", - сказал чиновник.

По словам заместителя министра, именно местная власть должна контролировать и регулировать законность застройки наших городах.

"В каждом городе есть три центра влияния: бизнес, общественность или власти. У нас есть перекос: либо бизнес влияет, или общество. Надо, чтобы именно местные власти управляли этими проблемами, ведь это развитие того или иного населенного пункта. Если мы ввели такое понятие как "голубая линия", надо это быстро сделать и закрыть вопрос с этажностью, и тогда не будет проблем с небоскребами ", - пояснил замминистра.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»