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В Украине поднялись цены на вино: сколько теперь будет стоить бутылка игристого

В Украине поднялись цены на вино: сколько теперь будет стоить бутылка игристого

В Украине Кабинет министров 13 января повысил минимальные цены на вино. Так, бутылка игристого подорожает с 89 до 109 грн (0,7-0,75 литра).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Подорожание составит 22,4%, или 20 грн. "Сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественным украинским продуктами виноделия. В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Как отмечают в ведомстве, это стало результатом поездки президента Владимира Зеленского в южные области Украины. Из-за того, что винный напиток продают по той же цене, что и настоящие вина, производители начали терять покупателя.

"Национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытию украинских винодельческих заводов. Увеличение же производства даст возможность украинским предприятиям возобновить работу, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что приведет к наполнению бюджета и социальной стабильности", – подчеркнул министр.

Кабинет министров планирует в 2021 году повысить акцизы на алкоголь, что приведет к существенному подорожанию напитков.

Министерство финансов спрогнозировало, как перерасчет акцизов повлияет на конечную стоимость напитков. Учитывая, что его составляющая колеблется от 7,8% до 30,5, подорожание будет непропорциональным повышению акцизов.

 

Агентство Телевидения Новости

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