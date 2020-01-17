В Украине подорожает интернет и цифровое ТВ. Провайдеры готовят новые прайсы

В 2020 году в Украине подорожают услуги цифрового ТВ и интернета. По оценкам участников рынка, к концу 2019 года в больших городах цена за интернет-пакет со скоростью в 100 Мбит у многих крупных игроков остановилась на отметке в 200 грн/мес. Остальные провайдеры – в процессе пересмотра ценников.

Что происходит на рынке

Сегодня на рынке услуг доступа к интернету в городах, наблюдается жесткая ценовая конкуренция. Высокая концентрация интернет-провайдеров на одного абонента вынуждает рынок идти на всевозможные акционные предложения, которые негативно сказываются на ARPU в отрасли.

В то же время в небольших населенных пунктах в сельской местности такая конкуренция отсутствует, чем местные игроки и пользуются, задирая цены.

"В таких условиях "серые" провайдеры продают услуги по спекулятивным ценам (300 и более грн в месяц за 100 Мбит. Тарифы должны покрывать затраты на предоставление услуги и гарантировать ее качество. У нас формируется прозрачная тарифная сетка для каждого из регионов страны. В зависимости от региона и технической составляющей подключения ежемесячная плата за наш оптический интернет 100 Мбит варьируется от 150 до 235 грн/мес.", – рассказали UBR.ua в Укртелекоме.

Рост стоимости услуг плотно привязан к стоимости энергоносителей, расходных материалов, в т.ч. кабельной продукции. Следовательно, говорят участники рынка, если вырастут затраты на предоставление услуг, будут пересматриваться и тарифы.

К каким ценам готовиться

Не маловажным фактором является и потенциальные изменения в законодательство, которыми могут существенно увеличить административную нагрузку на провайдеров. Увеличение регулирования телеком-сферы увеличит себестоимость существования операторов, особенно мелких и средних.

"На сегодняшний день экономически обоснованный тариф в Украине – это порядка $10. Цена популярного пакета будет потихоньку, без резких движений близиться к этой отметке. Для сравнения, В ЕС он стоит где-то 30-40 евро в месяц", – рассказал UBR.ua СЕО провайдера "Паутина", руководитель комитета Интернет ассоциации Украины по защите экономической конкуренции Александр Арутюнян.

Иными словами, к концу года популярные пакеты интернет услуг подорожают ориентировочно на 25%. Но темпы подорожания услуг будут не такими активными, как в прошлом году, говорят провайдеры.

Футбол подорожает

На украинском рынке одеяло на себя тянет другой сервис – телевидение.

Тут будут изменения гарантированно для всех. Поэтому провайдеры не будут торопиться с повышением цен на интернет. Разве что поднимут те, кто долго этого не делал ранее.

"Что касается тарифов на ТВ-контент, то можно предположить, что они будут пересматриваться. Это будет зависеть от правообладателей, львиная доля затрат – на них", – говорят в Укртелекоме.

Себестоимость ТВ-пакетов для провайдеров сильно выросла в 2020 году. Оплата "роялти" за ретрансляцию телеканалов выросла в два раза за каждого абонента в сети. По словам провайдеров, это однозначно приведет к росту цен на услуги ТВ.

"С 2020 года ОКУ (сборщики "роялти") смогут брать с провайдера деньги (планируют 5% с оборота) за авторские права. У провайдеров как бы получаются двойные затраты на ретрансляцию. Пока что у провайдеров не складываются отношения с ОКУ, и скорее всего впереди будет большое количество судебных споров, что тоже увеличит себестоимость услуг. Однозначно можно сказать, что рост цены будет в районе 25-30% в 2020 году", – заметил Арутюнян.

Таким образом, минимальная цена за ТВ-пакет будет колебаться в пределах 80-90 грн/мес.

Интересная история складывается и с телеканалами Футбол 1/2. Медиа группа Украина отзывает права у всех провайдеров на ретрансляцию этих каналов. Право будут иметь только три компании: спутниковая XtraTV, ОТТ-сервис Oll.tv, а в кабеле будет только у компании "Воля".

"Думаю, создавая подобный прецедент, цена конкретно на эти каналы сильно вырастет для конечного клиента", – добавил Арутюнян.

Как реагируют потребители

Как показывает практика предыдущих подорожаний, клиенты с пониманием относятся к росту цен на услуги провайдеров. По крайней мере, 60-70% из них. Еще 30-35% угрожают отключением, но в итоге не отключаются.

Только оставшееся 5% реально отключаются и переходят на других провайдеров, пользуясь акциями.

"В большинстве случаев отключение не происходит, так как разница в цене между операторами не существенная для конечного потребителя, но есть категория граждан, которые ну уж очень любят акции. Они часто меняют операторов, даже если будет на пару гривен дешевле. Какими бы ни были цены, эта категория граждан всегда будет бегать по акциям, так было всегда при любых тарифах", – резюмировал Арутюнян.

Источник: ubr.ua

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