В Украине подорожало жилье – Госстат

Квартиры на вторичном рынке в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года подорожали на 13,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По информации Госстата, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры – на 14,9%, при этом трехкомнатные квартиры выросли в цене на 14,4%, а однокомнатные – на 10,9%.

Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в первом полугодии 2019 года они подорожали на 6,5%.

Новые однокомнатные квартиры подорожали на 4,8%, двухкомнатные - на 6,6%, а трехкомнатные – на 10,9%.

В сообщении Госстата отмечается, что все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В 2018 году, согласно данным Госстата, квартиры на вторичном рынке подорожали по сравнению с 2017 годом на 5%, а на первичном рынке - на 5,4%.

Агентство Телевидения Новости