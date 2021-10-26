В Украине прогнозируют подорожание и дефицит чеснока

В Украине прогнозируют дефицит чеснока. Овощ, по мнению экспертов, существенно вырастет в цене уже к концу этого года.

Так, сейчас стоимость чеснока составляет примерно 60-70 гривень. Однако уже скоро на украинском рынке ожидается дефицит этого овоща. Эксперты прогнозируют, что дефицит возникнет из-за погодных условий.

Дожди, осенние заморозки и засуха, которая была перед этим, — все это повлияет на урожай чеснока. Из-за этого овощ вырос в цене. Сейчас он уже начал дорожать - в некоторых областях Украины чеснок продается не по 60-70 гривень, а по 80 грн за килограмм.

Мало того, уже в конце этого года овощ будет стоить еще дороже. Чеснок получит "ценник" в 100 гривень за килограмм, прогнозируют эксперты.

Ранее эксперты спрогнозировали цены на подсолнечное масло. По их прогнозам, несмотря рекордный урожай подсолнечника, стоимость масла неприятно удивит многих украинцев. Кроме этого, существенно могут "взлететь" цены на мясо.

Агентство Телевидения Новости