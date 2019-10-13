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В Украине растут цены на овощи

В Украине растут цены на овощи

За последнюю неделю наблюдались резкие колебания цен, что было связано с внезапным изменением погодных условий, а также тем, что заканчивается сезон сбора овощей

За последнюю неделю овощи в Украине значительно подорожали. Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

По мнению экспертов, повышение цен связано с тем, что сезон сбора овощей подходит к концу.

Так, цена на помидоры выросла на 19% и теперь в среднем составляет 31 грн/кг, картошка подорожала на 17% до 16,68 грн/кг в среднем, на 10% подорожала средняя стоимость килограмма чеснока до 50 грн.

Огурцы подорожали незначительно, на 5%, до уровня 20 грн/кг в среднем. А лук — на 4% — до 10 грн/гк.

Цены на некоторые овощи при этом стали ниже. Среди них морковь (подешевела на 21%) и буряк (подешевел на 7%). Средняя стоимость, зафиксированная на этой неделе, 5 грн/кг и 30,60 грн/кг соответственно.

В целом, за последнюю неделю наблюдались резкие колебания цен, что было связано с внезапным изменением погодных условий, а также тем, что заканчивается сезон сбора овощей.

Напомним, импорт овощей в Украину существенно превысил предыдущий рекорд, который держался 9 лет — с сезона 2009/10 годов. Тогда импорт овощей в страну за сезон впервые превысил 200 тысяч тонн и составил 208,5 тысяч тонн. С тех пор объём импорта овощей даже не приближался к отметке в 200 тысяч тонн, но в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на 27% и достиг 264,1 тысяч тонн.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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