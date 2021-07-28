В Украине разработали первую промышленную систему накопления энергии

В Виннице будут тестировать первую промышленную систему накопления энергии полностью разработанную, спроектированную и изготовленную в Украине. Мощность системы накопления составит 1 МВт, а вместимость - 1 МВт*ч. Разработкой занималась компания KNESS.

«Поздравляю украинского производителя с собственной разработкой системы накопления энергии. Это важная составляющая для балансировки энергосистемы, где растут мощности СЭС и ВЭС. Это событие в очередной раз доказывает, что Украина способна самостоятельно творить своё энергонезависимое будущее, развивая «зеленую» энергетику и необходимые электроаккумулирующие системы для этого », - отметил Юрий Шафаренко, заместитель Председателя Госэнергоэффективности.

Он также отметил необходимость принятия законодательной базы для привлечения инвестиций в системы накопления энергии.

«Такие инновационные решения стратегически важны не только для Винницы, а всего государства. Это дает возможность повысить гибкость и эффективность энергосистемы. А в дальнейшем - увеличить объемы производства чистой электроэнергии из возобновляемых источников », - сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Винницкий горсовет выдал KNESS градостроительные условия и ограничения на строительство промышленной системы накопления энергии.

Руководитель отдела силовой электроники KNESS RnD Center Владимир Голодюк сообщил, что Energy Storage System состоит из батарейных кластеров, полученных в результате работы лаборатории силовой электроники KNESS RnD Center, которая длилась около года. Все интеллектуальные системы этих модулей является собственной разработкой. Они выполняют функции балансировки заряда ячеек внутри модулей, мониторинга и управления всеми процессами, происходящими в пределах кластера.

Источник: elektrovesti.net

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