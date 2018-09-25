В Украине вошла в обращение обновленная 20-гривневая банкнота

Национальный банк ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Начиная с сегодняшнего дня, 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые 20 гривен будут находиться в обращении одновременно с банкнотами образца 2003 года. Обменивать банкноты старого образца на новые не нужно.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно банкнотами образца 2003 и 2018 годов неограниченный период времени. Новыми банкнотами Нацбанк будет замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2003 года", - отметил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, первая партия обновленных банкнот в количестве более 5 млн штук уже распределена между подразделениями Нацбанка в регионах.

Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 в наличном обороте Украины находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Напомним, в целом в связи с физическим износом НБУ ежегодно вынужден изымать около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов - от 1 до 20 гривен. Например, в 2017 году Нацбанк изъял из обращения 749 млн банкнот на сумму 48 млрд гривен, в том числе 72 млн штук банкнот номиналом 20 гривен. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот.

Самые мелкие банкноты в связи с сильным износом сейчас меняют на монеты.

Агентство Телевидения Новости