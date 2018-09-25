Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:26
Просмотров: 93

В Украине вошла в обращение обновленная 20-гривневая банкнота

В Украине вошла в обращение обновленная 20-гривневая банкнота

Национальный банк ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Начиная с сегодняшнего дня, 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые 20 гривен будут находиться в обращении одновременно с банкнотами образца 2003 года. Обменивать банкноты старого образца на новые не нужно.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно банкнотами образца 2003 и 2018 годов неограниченный период времени. Новыми банкнотами Нацбанк будет замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2003 года", - отметил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, первая партия обновленных банкнот в количестве более 5 млн штук уже распределена между подразделениями Нацбанка в регионах.

Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 в наличном обороте Украины находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Напомним, в целом в связи с физическим износом НБУ ежегодно вынужден изымать около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов - от 1 до 20 гривен. Например, в 2017 году Нацбанк изъял из обращения 749 млн банкнот на сумму 48 млрд гривен, в том числе 72 млн штук банкнот номиналом 20 гривен. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот.

Самые мелкие банкноты в связи с сильным износом сейчас меняют на монеты.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине вводится в обращение новая банкнота 20 гривен
24.09.2018 15:17    362
Как выглядят новые банкноты 100 и 200 евро? Какие изменения в купюрах? (фото, видео)
18.09.2018 10:09    396
Как украинской гривне стать деньгами
11.09.2018 12:09    293
В конце сентября НБУ введет в обращение 20-гривневую банкноту нового образца
04.09.2018 12:10    314
Украинская гривна отпраздновала 22-летие
03.09.2018 15:47    107
В Украине запущено технологию платежей SWIFT gpi
28.08.2018 08:05    265
В Украине дорожают доллар и евро: курс от Нацбанка на выходные
17.08.2018 14:32    289
В Україну з початку року переказали майже в 10 разів більше коштів, ніж вивели
13.08.2018 19:50    145
В Украине снова растет доллар
09.08.2018 13:46    355
Деньги - не главная мера успеха: глава APPLE направил сотрудникам вдохновляющее письмо
06.08.2018 10:13    194
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 