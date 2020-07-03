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В Украине второй день подряд дорожает доллар: свежий курс

В Украине второй день подряд дорожает доллар: свежий курс

В Украине курс доллара в обменниках стремительно растет второй день подряд, свидетельствуют данные BIN.ua.

Так, в пятницу курс продажи наличного доллара вырос на 23 копеек до 27,33 UAH/USD, курс покупки – на 18 копеек до 26,94 UAH/USD.

Средний курс покупки евро вырос на 22 копейки до 30,07 UAH/EUR, курс продажи - на 29 копеек до 30,73 UAH/EUR.

Отметим, курс доллара начал расти после заявления главы Нацбанка Якова Смолия об отставке. 

Накануне курс наличный американской валюты подскочил на 30-40 копеек.

А официальный курс гривны впервые с апреля упал ниже 27 гривен за доллар.

 

Агентство Телевидения Новости

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