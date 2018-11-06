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В Украине вводят новую форму финансовой отчетности для бизнеса

В Украине вводят новую форму финансовой отчетности для бизнеса

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) при поддержке Проекта USAID Трансформация финансового сектора и Программы EU-FINSTAR внедряет в Украине систему финансовой отчетности в едином электронном формате ХBRL для предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе НКЦБФР.

Отмечается, что эта система позволит осуществлять сбор, обработку, проверку и раскрытие регулярной финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате - в стандарте XBRL.

Ожидается, что система упростит ведение бизнеса для украинских компаний.

"Они будут подавать обязательную финансовую отчетность по принципу "единого окна": в одном универсальном формате для всех регуляторов финансового рынка (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг) ", -  говорится в сообщении.

Программа EU-FINSTAR - проект Европейского Союза, который оказывает помощь финансовому сектору Украины путем поддержки внедрения правительством реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации и ее положениями по Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Правительством Украины и Европейским Союзом.

Ранее финансовая отчетность подавалась каждому регулятору отдельно, при этом форматы подачи отчетов отличались друг от друга.

Запуск системы планируется в первом квартале 2019 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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