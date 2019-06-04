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В Украине вырастет цена на дизтопливо: известна причина

В Украине вырастет цена на дизтопливо: известна причина

Россия уменьшила объемы поставок дизтоплива в Украину на 75%. С 1 июня объемы поставок дизельного топлива сократились на 75%, а сжиженного газа - на 60%.

Об этом на странице в Facebook сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Не хочу сильно забегать вперед, посмотрим, но если исходить из имеющихся данных, то в июне рынку нужно найти около 150 тысяч тонн дизтоплива (25% рынка) и 20 тысяч тонн сжиженного газа (15% рынка). Много это или мало? Для дизтоплива - много, для газа - меньше, но тоже непросто. Пока по обоим продуктами имеются хорошие запасы, так что переход будет плавным", - говорится в заметке.

Он также напомнил, что в 2015-2016 годах Украина в течение 9 месяцев не покупала топливо в России. В то же время влияние новых ограничений на цену дизельного топлива Куюн оценил на 1-1,5 гривны на литр. Сжиженный газ, по его словам, подорожает еще существеннее.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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