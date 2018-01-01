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В Украине вырос акциз на табачные изделия: сигареты подорожают на 2-7 грн

В Украине вырос акциз на табачные изделия: сигареты подорожают на 2-7 грн

В Украине с 1 января на 30% повысился акциз на табачные изделия. Как сказано в соответствующем законопроекте (№7110-1), в розничной торговле одна пачка сигарет из-за этого может подорожать на 2-7 гривен.

С каждым годом в будущем акциз будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского уровня в 90 евро за тысячу сигарет. Сейчас в Украине акциз составляет примерно 20 евро (596 грн) за тысячу штук.

К 2024 году средняя стоимость пачки сигарет может составить 90 грн.

Агентство Телевидения Новости

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