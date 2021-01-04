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В Украине взлетели цены на интернет и телефонную связь

В Украине взлетели цены на интернет и телефонную связь

С нового года в нашей стране подорожают не только тарифы мобильных операторов, но и цены на телефонную связь и интернет. Об этом объявил оператор фиксированной связи «Укртелеком», повысивший цены уже с первого января 2021 года. Клиенты также уведомлены, согласно сообщению компании.

Какими будут изменения?

По словам Михаила Шуранова, директора «Укртелекома» по корпоративным коммуникациям, рост цен коснется интернета, стационарной телефонии, а также целого ряда других полезных услуг. Это обусловлено растущими затратами на содержание сетей, а также ростом заработной платы в нашей стране.

В числе прочих, изменения затронут тарифный план «Домашний Базовый», который включает полный безлимит по местной связи, пятьсот минут междугородних звонков в пределах нашей страны и триста минут звонков на мобильные номера. Его стоимость повысится со ста семнадцати до ста тридцати девяти гривен в месяц. Отметим, что в прошлом году этот тарифный план также подорожал с девяноста четырех гривен до ста семнадцати.

Источник: internetua.com

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