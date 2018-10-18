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В Украине закрываются кинотеатры: в чем причина?

В Украине закрываются кинотеатры: в чем причина?

В начале октября 2018 года из-за нерентабельности закрылись киевские кинотеатры «Украина» и «Кинопанорама». EtCetera выяснял, что это значит для кинопроката?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? «Кинопанорама» принадлежала компании «Истил» (ISTIL). В заявлении руководства отмечается, что кинотеатр не выдержал конкуренции на рынке кинопроката.

В Украине закрываются кинотеатры: в чем причина?С «Украиной» ситуация иная. Этот кинотеатр был премьерным. Его считали одной из визитных карточек столицы. Но о причинах прекращения работы «Украины» общественность так и не узнала.

Казалось бы, особо переживать не стоит – в нашей стране немало «культовых кинотеатров». Но на самом деле все не так просто. В Украине кинотеатры разделены на частные и коммунальные. И именно коммунальные находятся в зоне риска. В Киеве сейчас действует 13 коммунальных кинотеатров. Среди них знаменитые «Жовтень» и «Киев».

Виктория ЗЮНКИНА, исполнительный директор союза кинотеатров:

Есть такое понятие, как премьерный показ, когда фильм «заходит» в Украину. Это и есть «первый экран». Интерес к фильму длится в среднем две недели. За это время собирается «основная касса». В выигрышном положении те кинотеатры, у которых находится «первый экран». Его дают только серьезным площадкам с современной техникой.

РАЗВИТИЕ. При наличии средств (не обязательно бюджетных!) коммунальные кинотеатры быстро смогли бы «встать на ноги». Но спонсоры в такие объекты вкладываться не спешат. И коммунальные кинотеатры держатся только за счет европейского финансирования. В первую очередь, это средства фондов Евросоюза. Например, в Киеве хорошо знают Eurimage (European Cinema Support Fund), который помогает «старым» кинотеатрам суммами от 7 до 700 тыс. евро.

400 кинозаловдействуют сейчас
в Украине. Для сравнения: в Германии и Франции по 5 тысяч таких кинозалов.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. Кинопрокат стоит больших денег. Строительство кинозала оценивается в среднем в 400 тыс. долларов. Но чтобы получать стабильный доход в будущем, нужно строить сразу 3−4 таких зала. Стартовые вложения – огромные. А окупится кинотеатр только через 7−8 лет. И то – при оптимистичном сценарии

Источник: etcetera.media

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Темы: запрет, кино

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