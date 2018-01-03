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Сегодня 17:04
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В Украине запланировали изменение дизайна акцизных марок для табачных изделий

Акцизные марки для сигарет и сигарилл будут отличаться по дизайну и цвету с 1 июля 2018 года.

Об этом сообщается в принятых поправках в Налоговый кодекс, передает Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что ранее производители табачных изделий заявляли, что виды акцизных марок на табачные изделия не соответствуют действующей системе налогообложения и это усложняет контроль оборота подакцизных товаров. Кроме того, создаею возможности для уклонения от налогообложения.

Согласно действующему налоговому законодательству, ставка налога на сигареты устанавливается в грн/1000 штук, в то время как ставка на сигары и сигариллы устанавливается в грн/кг. При том, что сигареты, так и сигариллы маркируются одинаковой акцизной маркой.

Напомним, с 1 января в Украине на 30% повысился акциз на табачные изделия.

Кроме того, с каждым годом в будущем акциз будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского уровня в €90 за тысячу сигарет.

Агентство Телевидения Новости

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