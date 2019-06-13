В Украине запущено производство смарт-домов на солнечных батареях

Украинский стартап PassivDom запустил в франшизу по производству автономных домов на солнечных батареях. Компания собирается выпускать пять-шесть таких домов в месяц.

Один дом потребляет почти в 20 раз меньше энергии, чем обычный и питается только с помощью солнечной энергии. Кроме этого, он может повторно использовать отработанные ресурсы.

В доме есть мебель, укомплектованная кухня со встроенной энергосберегающей бытовой техникой, система вентиляции, тепловой насос, камера и термостат. Также он оснащен проектором со 100-дюймовым экраном, акустической системой, интернетом и умным дверным замком со сканером отпечатка пальцев.

Благодаря простоте монтажа дом не требует специального фундамента и может быть установлен на любую ровную поверхность.

В смарт-домах нового поколения работают 24 интеллектуальные инженерные системы, среди которых: контроль качества воздуха, содержания кислорода и углекислого газа и т.п. Также возможно управления домом через мобильное приложение.

Для того, чтобы собрать пять домов на украинской линии производства нужны 15 работников и один месяц времени.

В США стоимость таких домов находится в диапазоне $90 000 - $359 999.

"Мы рады, что первая экспериментальная линия по франшизе заработала именно в Украине. Линия будет выпускать пять-шесть домов в месяц, мы умышленно начинаем с меньшей мощности, чтобы отработать все возможные проблемы. В Украине для этого есть очень благоприятная среда", - отметил Максим Гербут, основатель PassivDom.

Источник: elektrovesti.net

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