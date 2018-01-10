В Украине запустят первую солнечную электростанцию в зоне отчуждения

В Чернобыле в зоне отчуждения ожидается запуск первой солнечной электростанции мощностью в мегаватт.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Новая электростанция находится всего в ста метрах от нового саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

Размер станции составит примерно 1,6 га - это два футбольных поля. На строительство потрачено один миллион евро.

"Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера, или около 2 тыс. домов", - сказал глава украинско-германской компании "Солар Чернобыль" Евгений Варягин.

По его словам, окупаемость потраченных на строительство станции денег ожидается в течение 7 лет. Также Варягин отметил, что количество солнечного света здесь такое же, как на юге Германии. Установка солнечных панелей на станции будет продолжаться еще несколько недель.

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