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В Украине заработала электронная система регистрации расчетных операций E-Receipt

В Украине заработала электронная система регистрации расчетных операций E-Receipt

Система E-Receipt,  в рамках реализации экспериментального проекта регистрации и эксплуатации новейших моделей программных и программно-технических комплексов для регистрации расчетных операций, заработала в тестовом режиме.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Сам проект направлен на изучение возможностей использования наряду с традиционными моделями регистраторов расчетных операций, более инновационных и более дешевых в эксплуатации устройств, в том числе мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков или других средств коммуникации.

Ключевое отличие – он-лайн регистрация через телефон или планшет,  отсутствие абонентской платы и использование электронного чека с QR-Кодом, который будет автоматически вноситься в реестр, доступный для пересмотра в электронном кабинете налогоплательщика.

Для тестирования клиентам предлагается бесплатный инсталляционный пакет для операционных систем Windows и Android.

Следующим этапом будет разработка программного обеспечения для операционной системы IOS.

Для регистрации касс и кассиров в частной части Электронный кабинет создан электронный сервис «Экспериментальный проект РРО».

Кроме того, электронный сервис, который находится в открытой части  Электронного кабинета с доступом в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации личности  позволяет покупателю товаров  или услуг находить и просматривать фискальный кассовый чек, который  формируется  как традиционными регистраторами расчетных операций, так и электронный фискальный чек, созданный новейшими РРО.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: E-Receipt, ГФС, е-чек

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