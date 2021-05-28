В Украину возобновились поставки российского сжиженного газа

На днях партия автогаза ушла из Новокуйбышевска в Киевскую область

Компания "Авантаж" ожидает первую партию сжиженного газа производства "Новокуйбышевской нефтехимической компании" "Роснефти" (Самарская область РФ), оператором поставки выступает компания SOCAR New Energy. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что партия СУГ объемом 630 т была отгружена 21 мая в адрес железнодорожной станции Заворичи в Киевской области, при этом в указанном селе газонаполнительной станцией располагает только "Авантаж".

Напомним, 24 мая SOCAR New Energy осуществила первую поставку дизельного топлива производства "Роснефти" в Украину объемом около 2 тысяч тонн в адрес компании из группы ОККО.

При этом компания начала предметные переговоры о сотрудничестве с украинскими импортерами сжиженного газа. Сообщалось, что первый объем по TERM-контрактам компания сможет предложить уже с июля.

Ранее в мае стало известно, что именно SOCAR ("Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики") стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину. Согласно имеющейся информации, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис SOCAR Trading. При этом не исключалась и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

По данным источников издания Еnkorr, квота нового оператора на май составляет более 100 тысяч тонн дизтоплива и 12 тысяч тонн сжиженного газа.

Отметим, что ранее трейдеры Proton Energy и Wexler заявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с апреля. До этого по решению Совета нацбезопасности и обороны была национализирована украинская часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", по которому компания "ПрикарпатЗападтранс" поставляла в Украину российское дизтопливо. Теперь объект передали на хранение "Укртранснафте" и хотят официально закрепить в собственности государства.

В марте Enkorr сообщал, что международный трейдер Coral Energy должен будет заменить Proton Energy в цепочке поставок продукции "Роснефти" в Украину.

Источник: delo.ua

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