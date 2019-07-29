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В Украину за первое полугодие 2019 года ввезли новых авто на 1,7 млрд долларов

В Украину за первое полугодие 2019 года ввезли новых авто на 1,7 млрд долларов

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-июне 2019 года составил 1,691 млрд долларов.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, наибольшее количество легковых автомобилей ввезли в Украину из Германии - на сумму 334,318 млн долларов.

На втором месте - импорт из Японии, который составил 245,863 млн долларов. Замыкает тройку лидеров США с результатом 207,116 млн долларов.

Также в ДФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 4995000 долларов.

Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Уганде.

Импорт легковых автомобилей в Украине в 2018 году составил 2243000000 долларов.

Источник: prm.ua

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