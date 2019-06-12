Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 17

В Україні дороги ремонтуватимуть за новітньою технологією Т-бетон

В Україні дороги ремонтуватимуть за новітньою технологією Т-бетон

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак пропонує запустити Національну програму відновлення доріг територіального значення Т-бетон. Полягатиме вона у застосуванні нової для нашої країни технології укладання укочуваного бетону. Про це він заявив під час виступу на 8th International Conference UkrCemFor 2019.

При будівництві та ремонті місцевих доріг в Європі наразі активно застосовують технологію укочуваного бетону, пояснив Новак.

В Україні дороги ремонтуватимуть за новітньою технологією Т-бетон

“Ця технологія може стати основою відновлення доріг територіального значення в Україні.

Поверхня з такого бетону — це компроміс, який поєднує переваги технології асфальтобетону (спосіб загустіння, швидкість введення в експлуатацію) та технологій звичайного цементобетону (міцність, відсутність колійності).

В Україні дороги ремонтуватимуть за новітньою технологією Т-бетон

Основні переваги застосування такої технології:

• Поверхні з такого бетону можна укласти швидше, ніж із звичайного бетону

• Вони мають менший відсоток цементу порівняно із звичайним бетоном, не потребують арматури, що зменшує час виконання робіт та вартість інвестиції.

• При укладанні застосовується звичайна техніка

• На цих поверхнях значно швидше допускається рух автомобілів. Вже після 24 годин можна відкривати рух.

• Міцність та довговічність укочуваного бетону прирівнюється до поверхні звичайного бетону.

• Такі поверхні мають високу морозостійкість.

На півночі Польщі (в Поморському та Західнопоморському воєводстві) зреалізовано близько 10 відрізків доріг такого типу із застосуванням катка для асфальтобетону” – йдеться в дописі.

Завдяки використанню технології укочуваного бетону та додаткового фінансування в Україні за 3 роки можна буде повністю вирішити питання відновлення доріг територіального значення.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине за минувшие сутки "минировали" 337 объектов
Сегодня 07:56    62
Житель Томской области украл дорогу
Сегодня 07:09    108
Філарет скликає собор «для збереження Київського патріархату»
Сегодня 07:00    80
Зеркаль в Гааге: С 2014 года Россия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газа
Сегодня 06:42    77
«Укроборонпром» не готов заключать договора на поставку танков «Оплот»
Сегодня 06:23    114
На улице Чкалова запрещается движение транспорта на сегодня, на улице Олеся Гончара - на месяц
Сегодня 06:14    85
У 2019 році за порушення у сфері готівкових операцій нараховано 194,2 млн грн штрафних санкцій
11.06.2019 10:36    95
Ангола придбала українську модернізацію ЗРК “Куб”
11.06.2019 10:12    127
Українські патрульні катери Island отримали назви “Слов’янськ” та “Старобільськ”
11.06.2019 09:38    109
За результатами чергового засідання експертної ради при Міністерстві культури України з відбору кінопроектів патріотичного спрямування було прийнято 2 фільми
11.06.2019 09:16    109
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 