В Україні дороги ремонтуватимуть за новітньою технологією Т-бетон

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак пропонує запустити Національну програму відновлення доріг територіального значення Т-бетон. Полягатиме вона у застосуванні нової для нашої країни технології укладання укочуваного бетону. Про це він заявив під час виступу на 8th International Conference UkrCemFor 2019.

При будівництві та ремонті місцевих доріг в Європі наразі активно застосовують технологію укочуваного бетону, пояснив Новак.

“Ця технологія може стати основою відновлення доріг територіального значення в Україні.

Поверхня з такого бетону — це компроміс, який поєднує переваги технології асфальтобетону (спосіб загустіння, швидкість введення в експлуатацію) та технологій звичайного цементобетону (міцність, відсутність колійності).

Основні переваги застосування такої технології:

• Поверхні з такого бетону можна укласти швидше, ніж із звичайного бетону

• Вони мають менший відсоток цементу порівняно із звичайним бетоном, не потребують арматури, що зменшує час виконання робіт та вартість інвестиції.

• При укладанні застосовується звичайна техніка

• На цих поверхнях значно швидше допускається рух автомобілів. Вже після 24 годин можна відкривати рух.

• Міцність та довговічність укочуваного бетону прирівнюється до поверхні звичайного бетону.

• Такі поверхні мають високу морозостійкість.

На півночі Польщі (в Поморському та Західнопоморському воєводстві) зреалізовано близько 10 відрізків доріг такого типу із застосуванням катка для асфальтобетону” – йдеться в дописі.

Завдяки використанню технології укочуваного бетону та додаткового фінансування в Україні за 3 роки можна буде повністю вирішити питання відновлення доріг територіального значення.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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