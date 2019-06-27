В Україні електрозарядки на стоянках стали обов’язковими

В Україні з 1 липня набирає чинності нова будівельна норма, згідно з якою необхідно обладнати зарядками для електрокарів мінімум 5% машиномісць на паркувальних майданчиках. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Дані зміни торкнуться нових стоянок і тих, які планують реконструювати. Чотири роки тому в Україні налічувалося всього 500 електрокарів, а зараз майже 13 тисяч. Весною 2019 року попит на електромобілі серед українців зріс на 67%. У Мінрегіоні також оголосили про плани, щоб до 2030 року всі стоянки в Україні стали на 100% облаштовані електрозарядками.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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