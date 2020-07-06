В Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт за німецьким досвідом – Буславець

Тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики України Ольга Буславець

Тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики України Ольга Буславець в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила, що в Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт у одному з міст за німецьким досвідом.

«Ми маємо майже 65 мономіст, в яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І, як правило, це одна працююча людина, яка годує всю родину. І ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем’єр-міністра до канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вони обговорювали це питання. І в мене були перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними по певних критеріях», – повідомила Буславець.

За її словами, цей «пілот» буде реалізований як для вирішення соціальних, екологічних питань, так і для забезпечення роботою тих людей, які проживають у такому мономісті.

Втім Ольга Буславець сказала, що такого мономіста ще поки не обрали.

«Є певні критерії. Ми, звичайно, будемо це опрацьовувати робочою групою для того, щоб визначити», – додала вона.

30 червня в Києві почалася безстрокова акція протесту шахтарів з різних регіонів України. Основу страйку склали працівники ДТЕК з Добропілля на Донеччині, але до них приєдналися й гірники, що не працюють на шахтах холдингу олігарха Ріната Ахметова. Їхній головний опонент – голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус – заявив, що план протестів «написали в Ахметова», щоб повернути йому ринок. Однак гірники заявили, що вийшли на протест, бо їхні підприємства стоять, а зарплати нема.

Источник: radiosvoboda.org

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