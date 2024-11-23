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В Україні хочуть замінити 2 млн вуличних ліхтарів, а водоканали оснастити сонячними станціями

В Україні хочуть замінити 2 млн вуличних ліхтарів, а водоканали оснастити сонячними станціями

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури почало збирати заявки територіальних громад на заміну вуличних ліхтарів на енергоефективні, а також хоче оснастити водоканали сонячними електростанціями

Про це повідомив голова агентства Сергій Сухомлин на зустрічі з українським офісом японського агентства JICA.

Цей проєкт, як і будівництво соціального житла, буде одним із пріоритетних для агентства у 2025 році.

"В Україні понад 1400 громад, очікуємо заявку на заміну ламп в близько 2 млн ліхтарів. Частина громад вже подали інформацію про свої потреби. Цей проєкт дасть значну економію в споживанні електроенергії, це особливо важливо зараз", – розповів Сухомлин.

Крім того, агентство допоможе громадам оснастити водоканали сонячними електростанціями. У цьому проєкті можуть взяти участь близько 70 підприємств.

Сухомлин також зазначив, що під час реалізації проєкту будівництва соціального житла та підвищення енергоефективності громад агентство відіграватиме роль модератора.

"Нам важливо навчити громади працювати з міжнародними проєктами. Не всі громади мають можливість підготувати документи, переважна більшість з них не знають, як почати цей шлях. Агентство відновлення надасть всю допомогу, а також шукатиме можливості для залучення інвестицій", – розповів він.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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